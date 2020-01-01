Новости » ОП по Красноармейском району МО МВД России «Цивильский» разъясняет о профилактике мошенничеств

МВД по Чувашской Республике, а также ОП по Красноармейском району МО МВД России «Цивильский» принимает комплекс мер по организации профилактической работы, направленной на предупреждение бесконтактных мошенничеств и краж денежных средств с банковских карт.

Сегодня, 12 ноября 2020 г., в зале заседаний администрации района заместитель начальника ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» капитан полиции Андрей Максимов выступил перед сотрудниками администрации Красноармейского района по доведению информации по профилактике мошенничеств.

По итогам деятельности за январь-сентябрь 2020 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных бесконтактным способом на территории Чувашской Республики, возросло на 56,7% (с 1805 до 2828), в том числе краж на 82,5% (с 662 до 1208) мошенничеств на 41,7% (с 1121 до 1588). На территории Красноармейского района количество зарегестрированных преступлений, совершенных бесконтактным способом возрослло на 43,8% (с 16 до 23), в том числе краж на 120% (с 5 до 11), мошенничеств на 9,1% (с 11 до 12).

Просим, никому не передавайте и не сообщайте реквизиты банковских карт. Мошенники могут использовать различные уловки – представляться сотрудниками правоохранительных органов, вашими близкими, придумывать что угодно. Их главная цель – получить от вас деньги или реквизиты банковской карты.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района