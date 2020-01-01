На данный момент прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост прожиточного минимума, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

Теперь прожиточный минимум и МРОТ будут привязаны к медианной зарплате и медианному доходу. Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год — теперь это еще и конституционная гарантия. Соотношения прожиточного минимума к медианному доходу, а МРОТ к медианной зарплате будут пересматриваться не реже одного раза в пять лет.