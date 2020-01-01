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Новости » В школах Чувашии будет действовать единое меню

12:36 12 ноября 2020 г.

В Министерстве образования и молодежной политики Чувашии подвели итоги семинара-практикума «Организация горячего питания в школе», который прошел в Чебоксарах во время осенних каникул. В нем приняли участие около тысячи человек: директора учебных заведений, повара, руководители отделов образования муниципалитетов республики.

Одним из итогов мероприятия станет введение во всех школах Чувашии единого меню: сбалансированного и одобренного Роспотребнадзором.

Существенная часть семинара была посвящена финансовым механизмам организации школьного питания, ведению отчетной документации, а также соблюдению санитарных норм и правил. Для участников семинара были разработаны методические рекомендации, в которых кратко и емко изложены основные тезисы выступлений специалистов.

«Совершенно точно необходимо выложить в свободный доступ все методические рекомендации, чтобы каждый человек, так или иначе задействованный в организации горячего питания в школах, мог обратиться к ним, найти ответы на возникшие вопросы. Семинар окончен, но работа в этом направлении будет продолжаться. Директора и заведующие производствам всегда могут позвонить специалистам, проконсультироваться. Более того, необходимо запланировать выезды в каждый район Чувашии, чтобы на месте посмотреть, с какими проблемами сталкиваются люди, совместно найти решение. И, конечно, будем закладывать в бюджет средства на модернизацию пищеблоков там, где это необходимо», — отметила Алла Салаева.

«Семинар прошел продуктивно. Об этом говорит тот факт, что многие директора сельских школ выступили с предложением проводить подобные мероприятия и впредь. Причем не ограничиваться темой питания. Последующие встречи можно посвящать обмену опытом в области работы с современным оборудованием, цифровизации и так далее», — отметил ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев.

Министр образования и молодежной политики Алла Салаева предложила проводить подобные семинары ежеквартально. Специалисты Чувашского республиканского института образования проведут анализ и сформулируют темы ближайших уроков для учителей.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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