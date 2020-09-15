15 сентября на площадке Чебоксарского экономико-технологического колледжа молодежные общественные организации подписали меморандум о создании общереспубликанского движения «Молодежь Чувашии».

Официальный документ скрепили подписями руководители 15-ти молодежных волонтерских центров и НКО республики. Мероприятие прошло в присутствии врио Главы Чувашии Олега Николаева, который искренне приветствовал новую инициативу.

«Сегодня имеет колоссальное значение то, что вы приняли решение объединить усилия. И меморандум демонстрирует эти стремления. Молодежные объединения и организации, которые функционируют на территории Чувашской Республики, сегодня говорят «да» тому, чтобы совместно выразить свои потребности. И я крайне заинтересован в поиске новых направлений и конкретных механизмов взаимодействия с молодежью, чтобы это было интересно и полезно обществу в целом», – отметил руководитель республики.

Участники встречи рассказали, что идея подписания меморандума возникла вследствие общего желания молодежных НКО республики объединить усилия и направить свои ресурсы на всестороннюю поддержку молодежных инициатив, реализацию амбициозных проектов. Также важным, по их мнению, является необходимость обеспечения условий для развития молодежных кадровых лифтов и участия активной молодежи в социально-экономическом развитии региона.

Одной из своих важных задач лидеры нового молодежного движения считают развитие молодежных движений в муниципальных районах республики. Участники встречи готовы делиться опытом по написанию грантовых заявок на реализацию социальных проектов.

«Надеюсь, что в рамках подписания этого меморандума вы сможете дойти до каждого муниципалитета и организовать помощь муниципальным образованиям и соответствующим молодежным движениям. Если у вас это получится, я вам буду благодарен», – сказал врио Главы Чувашии.

В рамках мероприятия Олег Николаев также наградил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» начальника отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары Станислава Трофимова.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики