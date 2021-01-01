Актуально » Олег Николаев принял участие в работе сессии Государственного Совета Чувашской Республики

15 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в работе очередной 43-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.

В своем вступительном слове Олег Николаев в первую очередь поблагодарил всех, кто принял участие в выборной кампании этого года, особо отметил тех, кто пришел на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

«Хочу выразить слова благодарности всем жителям Чувашской Республики за то, что они пришли на избирательные участки, проголосовали, сделали свой выбор в пользу поступательного развития Чувашии на ближайшие пять лет. И мы должны сделать все, чтобы в эти ближайшие пять лет улучшились условия жизни каждого жителя республики», — сказал он.

Олег Николаев подчеркнул, что впереди предстоит большая работа. И в первую очередь необходимо реализовать те задачи, которые заложены в стратегии социально-экономического развития региона. В ближайшее время нужно рассмотреть и наметить конкретные планы инвестиционного развития Чувашской Республики, предусмотреть строительство инфраструктурных и социально-культурных объектов, на этой основе развивать принцип государственно-частного партнёрства. В списке задач – появление достаточно большого количества предприятий и производств. И, по словам врио Главы Чувашии, такого рода заявки уже начали поступать. К примеру, в Канаше уже в 2021 году на площадке индустриального парка планируется открытие еще одного завода с инвестициями в более чем 3 млрд рублей и с созданием тысячи новых рабочих мест.

«Надеюсь, что мы с вами очень плотно поработаем, прежде всего, над бюджетом Чувашской Республики на следующий плановый период. Необходимо, чтобы вы внимательно посмотрели и внесли свои предложения с учетом реализации всех намеченных мероприятий. Предлагаю максимально использовать возможности законодательства: проведение нулевого чтения, публичных слушаний, 1 и 2 чтения на площадке Государственного совета. Это нужно, чтобы мы получили максимальные отклики общественности и представителей отраслей», - добавил Олег Николаев.

В рамках заседания депутаты рассмотрели 24 вопроса, в числе которых ряд законопроектов инициированных врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Они касаются установления величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год, о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, о порядке предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий, о «наливайках» в жилых домах и другие. Также депутаты рассмотрели кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике. Принято решение направить на согласование с Уполномо­ченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка кандидатуру первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтины Федоровой.

В рамках заседания врио Главы Чувашии Олег Николаев наградил памятными медалями «100-летие образования Чувашской автономной области» представителей депутатского корпуса региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"