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Актуально » Николай Федоров поздравил Олега Николаева с победой на выборах Главы Чувашии

13:04 16 сентября 2020 г.

 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров поздравил Олега Николаева с убедительной победой на выборах Главы Чувашской Республики.

«Уверен, что на этом высоком посту все свои силы  Вы будете отдавать неустанному служению родной Чувашии и ее народу, эффективно и результативно решать вопросы социально-экономического развития республики. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, воплощения в  жизнь намеченных планов, благополучия и всего самого доброго», — говорится в телеграмме первого вице-спикера СФ.

 

Первый Президент Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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