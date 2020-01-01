Первый заместитель Председателя Совета Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров поздравил Олега Николаева с убедительной победой на выборах Главы Чувашской Республики.

«Уверен, что на этом высоком посту все свои силы Вы будете отдавать неустанному служению родной Чувашии и ее народу, эффективно и результативно решать вопросы социально-экономического развития республики. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия и всего самого доброго», — говорится в телеграмме первого вице-спикера СФ.

Первый Президент Чувашской Республики