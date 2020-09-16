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Новости » Переход на дистанционное обучение не планируется

12:59 16 сентября 2020 г.

 

Переход на дистанционное обучение не планируется

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса в новом учебном году не придётся. 

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», - сообщил руководитель ведомства.

Сейчас во всех школах Чувашии соблюдаются все необходимые меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции: измерение температуры, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция рук. Для сокращения контактов учащихся организовано несколько входов, а уроки и перемены проходят для каждого класса в разное время.

Напомним, что Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что дистанционное обучение в России не заменит традиционное, но его наработки будут использоваться для того, чтобы усовершенствовать систему.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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