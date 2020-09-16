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Новости » Итоги выборов Главы Чувашии в Красноармейском районе

12:55 16 сентября 2020 г.

Итоги выборов Главы Чувашии в Красноармейском районе

13 сентября в Красноармейском районе состоялись выборы Главы Чувашской Республики и депутатов в органы местного самоуправления района.

Голосование проходило на 20 избирательных участках без нарушений и с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В целях обеспечения правопорядка на всех избирательных участках было организовано дежурство сотрудников полиции, за ходом голосования следили общественные наблюдатели.

По данным Красноармейской ТИК, в список избирателей было включено 9372 гражданина, приняли участие в голосовании 8253 избирателя, что составляет 88,06%.

Большинство избирателей поддержало Олега Николаева, за него проголосовало 6983 избирателя, что составляет 84,61%.

Голоса избирателей Красноармейского района за других кандидатов распределились следующим образом:

Андреев Александр Михайлович (КПРФ) – 604 избирателя (7,32%),

Степанов Константин Олегович (ЛДПР) – 263 избирателя (3,19%),

Матвеев Сергей Петрович (Патриоты России) – 90 избирателей (1,09%),

Степанов Николай Алексеевич (РПП за социальную справедливость) – 146 избирателя (1,77%).



 
16 сентября 2020
11:49
 
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