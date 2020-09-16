13 сентября в Красноармейском районе состоялись выборы Главы Чувашской Республики и депутатов в органы местного самоуправления района. Голосование проходило на 20 избирательных участках без нарушений и с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В целях обеспечения правопорядка на всех избирательных участках было организовано дежурство сотрудников полиции, за ходом голосования следили общественные наблюдатели. По данным Красноармейской ТИК, в список избирателей было включено 9372 гражданина, приняли участие в голосовании 8253 избирателя, что составляет 88,06%. Большинство избирателей поддержало Олега Николаева, за него проголосовало 6983 избирателя, что составляет 84,61%. Голоса избирателей Красноармейского района за других кандидатов распределились следующим образом: Андреев Александр Михайлович (КПРФ) – 604 избирателя (7,32%), Степанов Константин Олегович (ЛДПР) – 263 избирателя (3,19%), Матвеев Сергей Петрович (Патриоты России) – 90 избирателей (1,09%), Степанов Николай Алексеевич (РПП за социальную справедливость) – 146 избирателя (1,77%).



Опубликовано 16 сентября 2020

11:49 Распечатать Поделиться

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"