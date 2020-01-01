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Новости » Сергей Артамонов с рабочим визитом посетил Красноармейский район

11:06 14 сентября 2020 г.

13 сентября 2020 г., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов с рабочим визитом посетил Красноармейский район. В ходе встречи глава администрации района Александр Кузнецов ознакомил министра с ходом уборочных работ в Красноармейском районе. В  этом году  в районе отмечается высокая урожайность зерновых культур. План сева озимых сельхозпредприятиями уже выполнен.

Совместно с  начальником ОП по Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивильский» Александром Шуряковым были обсуждены вопросы обеспечения безопасности во время Единого дня голосования.

Далее Александр Кузнецов и Александр Шуряков провели мониторинг участков для голосования по выборам Главы Чувашской Республики и в органы местного самоуправления в Красноармейском районе на предмет соблюдения мер безопасности.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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