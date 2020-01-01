Новости » Селяне голосуют за новую Чувашию

В Красноармейском районе: как и всей Чувашии» 11 сентября 8? 00 часов началось голосование по выборам Главы Чувашской Республики и в органы местного самоуправления?

«На территории района открылись 20 избирательных участков: на которых пройдут выборы Главы Чувашской Республики: а также выборы депутатов Собрания депутатов Красноармейского района и депутатов собраний депутатов сельских поселений: —рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии А? Петрова? —Досрочное голосование проводится 11-12 сентября 2020 года с 8 до 20 часов: голосование в Единый лень голосования 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов? При себе необходимо иметь паспорт»?

11 сентября я побывал в избирательном участке № 902: рассположенном в Красноармейском районном доме культуры? Для обеспечения профилактических мер: связанных с распространением коронавирусной инфекции: избирательная комиссия обеспечена антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты?

«У нас самый большой избирательный участок в районе? За три дня мы должны обслуживать 1238 избирателей: — говорит председатель избирательного участка Н? Васильев? — К нам идут голосовать жильцы 10 улиц с? Красноармейское: а так же селяне: живущие в деревнях Липовка: Васнары: Вотланы: Задние Карыки: Передние Карыки»?

Несмотря на рабочий день люди идут голосовать в избирательный участок? 9?30 минут в этом участке проголосовал глава администрации района А? Кузнецов? «Сегодня началось досрочное голосование по выборам Главы Чувашии и в органы местного самоуправления? Я голосую за новую Чувашию: за новый депутатский корпус»: — сказал Александр Николаевич?

За нис голосовали директор центра занятости района В? Козлов: директор ОЦЗН «Красноармейский» Э? Ермаков: директор Траковской СОШ И? Федорова?

К 12 часам в этом участке проголосовало 185 избирателей?

В 10 часов началось выездное голосование в УИК 902? Я с членами избирательного участка Н? Арсентьевой и В? Степановой едем в деревню Васнары? Для голосования место отведено в магазине Красноармейского райпо? Первыми бюллетень получили старожилы деревни Владимир Трофимов (75 лет) и Леонид Степанов (85 лет)? Владимир Петрович до выхода на пенсию работал слесарем вгазокомпрессорной станции «Заволжская»? Вместе с супругом: Галиной Карповной (она ветеран отрасли связи): вырастили двоих детей? А Леонид Мефодьевич долгое время работал в районной «Сельхозтехнике»? Вырастили 3 детей? 5 внуков у Степановых?

В 11 часов я в Заволжской УИК 901? Много здесь знакомых: голосующих на выборах? Вот голосует многодетная мать Борисова Т? И? Она с мужем вырастили 5 детей? Старшая дочь Ольга с мужем живут и работают в г? Новочебоксарск? Сыновья Саша и Славик трудятся в Москве? После окончания педколледжа в Чебоксарах Екатерина работает в одном из садиков в столице республике? Младший Артем учится в Чебоксарском медколледже? «Голосую за будущее республики»: — говорит Татьяна Ивановна?

В Пикшикском УИК № 912 выборы начались в 8? 00? Председатель комиссии Л? Иванова собравшихся избирателей поздравила с началом выборов: всех желала добра и здоровья? Первым проголосовала Р? Сергеева? Римма Константиновна по профессии медицинская сестра: более 40 лет работает заведующим Пикшикским фельдшерско-акушерски пунктом?

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"