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Новости » Олег Николаев встретился с чемпионом Мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорием Дроздом

10:59 11 сентября 2020 г.

10 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с членом Общественной палаты Российской Федерации, заслуженным мастером спорта по тайскому боксу Григорием Дроздом.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов – частый гость в республике. В этот раз Григорий Дрозд в рамках образовательного проекта «Диалог на равных», который запустило Федеральное агентство по делам молодёжи, встретился с представителями боксерского сообщества республики.

"Ваше общение со спортивным сообществом Чувашии, с нашей молодежью, новые подходы в тренировочном процессе имеют важное значение не только для профессиональных спортсменов, но и для увеличения доли людей, занимающихся спортом", -  заметил Олег Николаев.

Григорий Дрозд, в свою очередь, подчеркнул, что чувашские спортсмены в разных видах спорта обладают огромным потенциалом. Он также предложил открыть спортивные секции по боксу в Батыревском и Яльчикском районах, где отмечается особенный интерес к этому виду спорта.

Чемпион мира также рассказал о том, что 12 сентября состоится первый  online-форум боевых искусств, организованный Российским Союзом боевых искусств и Университетом «Синергия». Мероприятие должно помочь популяризации и развитию боевых искусств в нашей стране. Оно пройдёт при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

«В рамках форума его участники смогут познакомиться с философией боевых искусств и пообщаться с самыми яркими представителями каждого из видов единоборств.  Я думаю, что чувашским тренерам и спортсменам было бы полезно принять участие в этом мероприятии», - сказал Григорий Дрозд.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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