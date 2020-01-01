Новости » Главная Пресс-центр Актуально Глава администрации района А.Н. Кузнецов встретился с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Юрием Арлашкиным, посетил УИК №906 и осмотрел строительные работы

10 сентября 2020 г., глава администрации района Александр Кузнецов встретился с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрием Арлашкиным, посетил избирательный участок №906 и осмотрел строительные работы.

Во время встречи с Юрием Викторовичем были обсуждены вопросы благоустройство территории ж/д станции Траки. Планируется строительство остановочного павильона, тротуара и асфальтированной автодороги.

Далее, глава администрации района Александр Николаевич ознакомился с готовностью избирательного участка №906 к выборам Главы Чувашской Республики и выборам в органы местного самоуправления на территории Красноармейского района, который находится в д. Яншихово – Челлы. Здесь же осмотрел новый тротуар. В сельских поселениях района практически завершены работы по строительству тротуаров к социально значимым объектам. Напомним, что из бюджета Красноармейского района всем сельским поселениям было выделено по 1 млн рублей на строительство тротуаров.

После ознакомился с ремонтом дороги «Цивильск – Красноармейское – Кюльсирма – Шивбоси». Завершены работы по укладке асфальтового покрытия, в данный момент идет выравнивание обочины.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"