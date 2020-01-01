Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов проголосовал на выборах Главы Чувашской Республики и в органы местного самоуправления

10:55 11 сентября 2020 г.
11 сентября в Чувашии начался период голосования выборов Главы Чувашской Республики и выборы в органы местного самоуправления.
Глава администрации района Александр Кузнецов одним из первых стал участником голосования.
Александр Николаевич проголосовал на избирательном участке № 902, расположенном в районном Доме культуры в с. Красноармейское.
Надо отметить, что на всех избирательных участках соблюдаются меры безопасности: на входе измеряют температуру, обрабатывают антисептиком руки, выдают маски и перчатки.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"