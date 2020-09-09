На 9 сентября в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ намолочено 879,4 тыс. тонн зерна (в 2019 г. – 646,4 тыс. тонн) при урожайности 32 ц/га (в 2019 г. – 26,3 ц/га). Валовой сбор зерна превышает прошлогодний показатель на 36%.

Лидер по намолоту зерна – Яльчикский район, где намолочено 80,4 тыс. тонн. Среди лучших - Канашский (67,9 тыс. тонн) и Цивильский (68,5 тыс. тонн) районы.

Высокая урожайность (выше 35 ц/га) в хозяйствах Цивильского (36,2 ц/га) и Канашского (35,5 ц/га) районов.

Уборка картофеля ведется в хозяйствах 18 муниципальных районов. Картофель убран с 806 га (в 2019 г. – 1333 га). При урожайности 189,6 ц/га (в 2019 г. – 248,4 ц/га) собрано 15,3 тыс. тонн (в 2019 г. – 31,2 тыс. тонн).

В 13 муниципальных районах идет уборка овощей открытого грунта. Овощи убраны с 89 га (в 2019 г. – 98 га). При урожайности 404,1 ц/га (в 2019 г. – 378,1 ц/га) собрано 3,6 тыс. тонн (в 2019 г. – 3,7 тыс. тонн).

На 9 сентября посеяно 80,5 тыс. га озимых зерновых культур, что составляет 76,7% к плану сева (в 2019 г. – 65,2 тыс. га или 62,1%). Темп сева выше уровня прошлого года на 23,6%.

В Шумерлинском районе выполнен план сева (посеяно 105,0% к плану). В Канашском районе посеяно более 90% к плану. Всего под урожай 2021 года озимые планируется разместить на площади 105 тыс. га.