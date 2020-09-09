9 сентября заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова посетила Красноармейский район.

В рамках мероприятия состоялась встреча с председателями советов ветеранов, где глава администрации района Александр Кузнецов рассказал о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года. Он подробно остановился на строительстве новых объектов в районе. Это строительство футбольного поля с искусственным покрытием, автодорог в районе и в деревнях, тротуаров к социально-значимым объектам, протяженность которых составляет в селе Красноармейское более 6 км и 2 км в населенных пунктах. Также ознакомил с дальнейшими планами по благоустройству территории района и сельских населенных пунктов. В эти планы входит реконструкция очистного сооружения, ремонт водонапорных башен, систем теплоснабжения и водоснабжения, строительство системы водоотведения дождевой воды (ливневка), дома культуры на 300 мест, бассейна, стадиона по улице Чапаева в селе Красноармейское.

Александр Николаевич вручил благодарственные письма председателю совета ветеранов (пенсионеров) Убеевского сельского поселения Юлии Леонидовой, председателю совета ветеранов (пенсионеров) Красноармейского района Людмиле Соколовой, руководителю Красноармейского районного историко – краеведческого народного музея Валентине Тихоновой за большой вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

В рамках поездки Елена Чернова посетила районный Дом культуры, который отремонтирован в рамках подготовки к празднованию 100-летия Чувашской автономной области.

Следующим объектом стала детская библиотека, которая будет оборудована в строгом соответствии с требованиями безопасности и доступности. Ремонтные работы близятся к завершению.

Также она ознакомилась с ходом ремонта здания клуба «Заволжский» филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». На капитальный ремонт выделено около 3 млн рублей. Работы будут завершены в ближайшее время.

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