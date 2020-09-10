В семеноводческом хозяйстве района ООО «Агрохмель» ведется кропотливая работа по уборке хмеля. В текущем году плантации «зеленого золота» в хозяйстве заняли 22 га. На сегодняшний день убрано свыше 5 га хмеля.

Как отмечает руководитель хозяйства Борис Семенов, заниматься хмелеводством интересно и выгодно. В хозяйстве хмель выращивают с 1995 года. С каждым годом работники хозяйства повышают свое мастерство в выращивании «зеленого золота». Они научились выращивать высокоурожайные ароматические и горько-ароматические сорта хмеля. В настоящее время на плантациях используются подвязный, московский ранний, смолистый сорта хмеля. Они пользуются большим спросом у пивоваров.

Выращивание хмеля – трудоемкий процесс. Работы начинаются весной с навешивания хмеля, затем проводимые в течение лета работы по прополке хмеля от сорняков, обработке от вредителей и завершаются уборкой. Уборка хмеля отчасти механизирована, применяется и ручной труд. Сегодня в хозяйстве уборкой хмеля занято не менее 20 человек. Одни трудятся в поле, другие в помещении для обработки хмеля. Здесь отделяют шишки хмеля от веток и листьев, отправляют на сушку. Чешский комплекс для обработки хмеля пока не подводит в работе, хотя он уже используется более 20 лет.

Первый заместитель главы администрации района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии Вячеслав Горбунов ознакомился с ходом уборки хмеля. Он пожелал работникам и руководителю хозяйства благополучно справиться с уборкой «зеленого золота», а также параллельно заниматься другими видами сельскохозяйственных работ, связанными с севом озимых культур, завершением уборки зерновых.