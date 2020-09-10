Сегодня, 10 сентября, в Чебоксарах проходит совещание по координации деятельности при тушении лесных пожаров в осенний период пожароопасного сезона 2020 года. В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти ПФО, уполномоченных в области лесных отношений, специалисты контрольно-надзорных органов в сфере лесного хозяйства, сотрудники Поволжского государственного технологического университета и другие. Главной темой заседания стало обсуждение лесопожарного положения дел в Приволжском федеральном округе. Мероприятие прошло под председательством заместителя начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергея Ковалева.

Участников совещания приветствовал врио Главы Чувашии Олег Николаев. «Для Чувашской Республики, как и в целом для Российской Федерации, тема охраны лесов и их эффективного использования является очень важной. Более 30% территории Чувашской Республики занимают леса. Это наше богатство, и мы стараемся относиться к нему рачительно», – отметил руководитель региона.

По его словам, в последние годы в республике увеличилась средняя продолжительность пожароопасного сезона. С учетом практического отсутствия зимы и ранней весны в текущем году сезон был открыт уже 30 марта. Кроме того, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, люди чаще ездили в леса, что также требовало повышенного внимания к ситуации.

Всего по состоянию на 10 сентября на территории республики зарегистрировано 4 лесных пожара. Один из них из-за горящей сухой травы произошел 30 марта на территории Безднинского участкового лесничества Алатырского лесничества на общей площади 178 га. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в 19 млн рублей. По остальным 3 лесным пожарам, произошедшим в Чебоксарском районе, ущерба не допущено.

Врио Главы Чувашии пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что обмен опытом и лучшими практиками в ходе совещания повысят эффективность работы лесопожарных служб.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"