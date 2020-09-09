Новости » Олег Николаев учредил стипендии спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд России

Сегодня, 9 сентября, Олег Николаев подписал Указ об учреждении стипендии Главы Чувашии спортсменам, входящим в составы спортивных сборных команд страны и выступающим на официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях за Чувашскую Республику без параллельного зачета для других регионов.

Стипендия будет выплачиваться ежемесячно с января 2021 года. Сумма зависит от возрастной группы, к которой относится спортсмен, а также от того, в какой состав сборной страны он входит: основной или резервный.

Так, максимальная стипендия составляет 25 тысяч рублей в месяц. Она положена спортсменам республики, включенным в основной состав сборных команд России по видам спорта среди мужчин и женщин.

Минимальная стипендия – 5500 рублей в месяц – полагается спортсменам Чувашии, входящим в резервный состав сборных страны среди юношей и девушек.

По данным Минспорта Чувашии, сейчас членами сборных России являются 202 спортсмена из нашей республики. Из них только 119 могут претендовать на стипендии, так как представляют Чувашию на официальных соревнованиях без параллельного зачета для других субъектов страны.

Фото: sport.cap.ru