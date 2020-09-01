АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Чувашия получит дополнительные 100 млн рублей на обновление автопарка скорой медицинской помощи

10:15 10 сентября 2020 г.

Чувашия получит дополнительные 100 млн рублей на обновление автопарка скорой медицинской помощи

Значимую для системы здравоохранения республики новость врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил, открывая 9 сентября заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. На дополнительные 100 млн рублей планируется закупить автомобили скорой медицинской помощи.

«По инициативе Минпромторга Российской Федерации и лично Дениса Валентиновича Мантурова Чувашия получит дополнительные 100 млн рублей на оснащение автопарка скорой медицинской помощи. Процесс запущен со вчерашнего дня. Это очень важная задача. Если до конца года мы с вами ее реализуем, то автопарк скорой медицинской помощи кардинально обновится, возможно даже полностью», – уточнил руководитель региона.

Олег Николаев поручил республиканским Минздраву и Минфину в оперативном режиме провести всю необходимую работу и реализовать обновление автопарка медицинских учреждений.

Напомним, что 28 августа Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Чувашию в рабочим визитом. В столице региона он побывал на ряде предприятий и ознакомился, как в новом учебном году школы республики организовали «утренний фильтр» учащихся и преподавателей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика