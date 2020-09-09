Сегодня, 9 сентября 2020 г., глава администрации района Александр Кузнецов провел встречу с председателями советов ветеранов сельских поселений, ознакомился с ходом строительных работ в районе, также во время рабочей поездки заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елены Черновой в Красноармейский район посетил культурно – досуговые учреждения.

Во время встречи с председателями советов ветеранов проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года. Рассказал о строительных работах в районе. Это строительство футбольного поля с искусственным покрытием, автодорог в районе и в деревнях, тротуаров к социально значимым объектам, протяженность которых составляет в селе Красноармейское более 6 км и 2 км в населенных пунктах. Также ознакомил с дальнейшими планами по благоустройству территории района и сельских населенных пунктов. В эти планы входит реконструкция очистного сооружения, ремонт водонапорных башен, систем теплоснабжения и водоснабжения, строительство системы водоотведения дождевой воды (ливневка), дома культуры на 300 мест, бассейна, стадиона по улице Чапаева в селе Красноармейское.

Александр Николаевич вручил благодарственные письма председателю совета ветеранов (пенсионеров) Убеевского сельского поселения Юлии Леонидовой, председателю совета ветеранов (пенсионеров) Красноармейского райпо Людмиле Соколовой, руководителю Красноармейского районного историко – краеведческого народного музея Валентине Тихоновой за большой вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Также глава администрации района Александр Николаевич ознакомился с ходом строительства газопровода и футбольного поля с искусственным покрытием в с. Красноармейское.

По улице Ленина села Красноармейское укладывается асфальтовое покрытие тротуара.

Далее глава администрации района Александр Кузнецов встретился с заместителем министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Еленой Черновой. Александр Николаевич провел краткий экскурс по Красноармейскому району.

Первым объектом посещения стал районный Дом культуры, который отремонтирован в рамках подготовки к празднованию 100-летия Автономной области Чувашской Республики.

Следующим объектом стала детская библиотека, которая оборудуется в строгом соответствии с требованиями безопасности и доступности. Ремонтные работы близятся к завершению.

Далее ознакомились с ходом ремонта здания клуба «Заволжский» филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». На капитальный ремонт выделено почти 3 млн рублей. Работы будут завершены в ближайшее время.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"