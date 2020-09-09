Новости » Проведен обучающий семинар с общественными наблюдателями за ходом проведения выборов 11-13 сентября 2020 года

13 сентября (11-12 сентября – досрочное голосование) в Чувашской Республике состоятся выборы Главы Чувашской Республики и выборы в органы местного самоуправления. На базе Общественной палаты Чувашской Республики сформирован Штаб общественного наблюдения за выборами. Штаб занимается сбором и распространением информации о выборах, а также организует обучение граждан, желающих выступить наблюдателями на предстоящих выборах.

Сегодня, 9 сентября, в зале заседаний администрации Красноармейского района прошел обучающий семинар с общественными наблюдателями. Обучение провел руководитель и специалист по связям с общественностью КУ Чувашской Республики «Аппарат Общественной палаты Чувашской Республики» Евгений Бондарев.

Евгений Бондарев рассказал о целях и задачах наблюдателей на выборах, правах и обязанностях, о методах фиксации нарушений и мерах реагирования в ходе проведения голосования. Объяснил алгоритм работы общественных наблюдателей, способы информирования населения о ходе голосования на местах и в социальных сетях.