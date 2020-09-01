«В настоящее время Минсельхозом России разрабатывается проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», – рассказали «ВиЖ» в пресс-службе. В Минсельхозе уточнили, что в новых ветправилах учтут предложения отраслевых союзов в области пчеловодства. Документ будет содержать требования к условиям содержания пчел, карантинным мероприятиям, диагностическим исследованиям насекомых. Отдельно в новых ветправилах будут отражены обязательные профилактические мероприятия, в том числе по предотвращению отравления пчел пестицидами, пояснили в Минсельхозе. Например, планируется определить четкий порядок действий при обнаружении признаков отравлений у пчел. Гибель медоносных насекомых, в частности из-за отравлений пестицидами и агрохимикатами, – большая проблема для сельского хозяйства. По этой причине в прошлом году, по данным Федерального научного центра пчеловодства, в 25 регионах России погибло около 80 тысяч пчелосемей. По экспертным оценкам, статистика численности пчел в нашей стране показывает отрицательную динамику. Если в 1990 году в хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 миллиона пчелиных семей, то к 2019 году их количество сократилось до 3,1 миллиона. Стоит отметить, что в России разработан проект федерального закона о пчеловодстве, одна из целей которого – тоже охрана пчел. Законопроект получил поддержку Минсельхоза, а в конце июля 2020 года был принят Госдумой в первом чтении. Между тем новые ветеринарные правила по содержанию пчел проходят процедуру внутриведомственного согласования, уточнили «ВиЖ» в Минсельхозе. «После чего с ними можно будет ознакомиться на официальном сайте www.regulation.gov.ru, на котором проект приказа будет размещен для общественного обсуждения», – пояснили в пресс-службе министерства. После вступления в силу новых ветправил действующие нормы, утвержденные приказом Минсельхоза России № 194 от 19 мая 2016 года, будут признаны утратившими силу. Поделиться в соц. сетях:



