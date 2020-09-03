Новый очаг бешенства открыт на территории с. Ряпино Порецкого района Чувашской Республики (далее – неблагополучный пункт). Ограничительные мероприятия (карантин) начинают действовать с 3 сентября 2020 г. до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разработан и утвержден комплексный план по ликвидации очага бешенства и предупреждения выявления новых очагов на территории Порецкого района.

Напомним, что в период карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проводить выставки собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных, торговлю домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Обращаем внимание, что дикие плотоядные (лисицы) могут быть виновниками заболевания человека бешенством. Больные звери часто нападают на животных без владельцев либо на животных содержащихся на свободном выгуле, которые впоследствии при контакте с людьми могут их заразить. Поэтому очень важно вовремя прививать своих животных (сельскохозяйственных и домашних ) от этой болезни. Также не стоит контактировать (дразнить, гладить, играть, кормить, фотографировать, снимать видео) с лисицами.

Здоровое дикое животное будет стараться избегать контактов с людьми