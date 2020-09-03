АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В республике зарегистрирован новый очаг бешенства

14:19 09 сентября 2020 г.

 

В республике зарегистрирован новый очаг бешенства

Новый очаг бешенства открыт на территории с. Ряпино Порецкого района Чувашской Республики (далее – неблагополучный пункт). Ограничительные мероприятия (карантин) начинают действовать с 3 сентября 2020 г. до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разработан и утвержден комплексный план по ликвидации очага бешенства и предупреждения выявления новых очагов на территории Порецкого района.

Напомним, что в период карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проводить выставки собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных, торговлю домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Обращаем внимание, что дикие плотоядные (лисицы) могут быть виновниками заболевания человека бешенством. Больные звери часто нападают на животных без владельцев либо на животных содержащихся на свободном выгуле, которые впоследствии при контакте с людьми могут их заразить.  Поэтому очень важно вовремя прививать своих животных (сельскохозяйственных и домашних ) от этой болезни. Также не стоит контактировать (дразнить, гладить, играть, кормить, фотографировать, снимать видео) с лисицами. 

Здоровое дикое животное будет стараться избегать контактов с людьми 



 
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика