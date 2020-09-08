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Новости » Отечественный рынок цифровых технологий в АПК к 2026 году должен вырасти в пять раз

14:12 09 сентября 2020 г.

 

Отечественный рынок цифровых технологий в АПК к 2026 году должен вырасти в пять раз

Отечественный рынок цифровых технологий в АПК уже сейчас оценивается в 360 млрд рублей, а к 2026 году он должен вырасти в пять раз. Для этого государство сосредоточится на трех ключевых направлениях в развитии цифровизации агросектора. Об этом рассказала зампред правительства России Виктория Абрамченко.

Первое из них - сбор и верификация отраслевых данных, формирование единой базы данных. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, единая отраслевая база данных АПК нужна для принятия оперативных управленческих решений. Сейчас база уже работает в тестовом режиме. В минсельхозе рассчитывают, что в промышленную эксплуатацию "Единое окно" будет введено до конца 2020 года. К 2021 году система должна аккумулировать аналитику по 20 тыс. отраслевых показателей, к 2024 году - по 50 тыс., к 2030 году - по 100 тыс. показателей.

Кроме того, полноценная информационная система должна быть создана для сельхозземель. Она введена в эксплуатацию еще в 2018 году, но, по словам Дмитрия Патрушева, содержит информацию лишь о половине сельхозземель России, включая площадь, вид угодий, выращиваемые культуры, данные о плодородии и землепользователе. По планам министерства, к 2024 году охват достигнет 80%, а к 2030 году - 100%.

Во-вторых, по словам Абрамченко, государство намерено повысить качество контрольно-надзорной деятельности и мониторинга, прежде всего это касается совершенствования систем прослеживаемости сельхозпродукции.

И третье направление - упрощение процедур по получению госуслуг в сфере АПК, в том числе мер господдержки фермерами. Предполагается, что все меры поддержки - субсидии, гранты, льготные кредиты, льготный лизинг - можно будет получить в электронном виде через госуслуги, рассказала Абрамченко.

"Ключевая задача проекта - усовершенствовать механизм предоставления господдержки аграриям, сделать его проще и прозрачнее", - пояснила она. Система позволит подавать заявки в электронном виде, узнавать об их статусе, получать финансирование и отчитываться об использовании. Ожидается, что ее пользователями станут более 100 тыс. сельхозтоваропроизводителей, а также работники региональных органов управления АПК и органов местного самоуправления.

"Система существенно сократит издержки аграриев. Кроме того, будет практически исключен так называемый "человеческий фактор" при распределении господдержки", - добавляет Дмитрий Патрушев. По прогнозам минсельхоза, к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде.



Российская газета
 
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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