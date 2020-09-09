Есть в Цивильском районе сразу за городом место, где хмельники стоят зеленой стеной. На шпалерах созрели крупные шишки. Как не заглянуть на ухоженные и ровные плантации, которые так и притягивают взгляд! Тем более посадки хмеля сегодня редкость. А на землях Чувашского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока все так же, как и много лет назад.

Здесь исследуют, как сократить затраты, увеличить урожайность и качество продукции. Строгий контроль ведется за появлением вредителей на хмеле. Основные – это паутинный клещ и хмелевая тля. Также в хозяйстве планомерно занимаются обновлением хмельников.

Ценное сырье в этом году предстоит убрать с площади 11,3 га. Пока хмель убран на 2,4 га, вес сухого хмеля составил 2,12 т. Уборка хмеля полностью механизирована. Но от ручного труда здесь тоже не отказываются.

На поле трудятся 10 человек, еще 18 обрабатывают собранные лозы в помещении. Там уже отделяют ветки, листья и, самое главное, шишки, которые отправляются сначала на сушку, а потом уже под пресс.

Завершить уборку хмеля в Цивильском районе планируют в конце сентября.