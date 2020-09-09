АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Цивильском районе приступили к уборке хмеля

14:11 09 сентября 2020 г.

 

В Цивильском районе приступили к уборке хмеля

Есть в Цивильском районе сразу за городом место, где хмельники стоят зеленой стеной. На шпалерах созрели крупные шишки. Как не заглянуть на ухоженные и ровные плантации, которые так и притягивают взгляд! Тем более посадки хмеля сегодня редкость. А на землях Чувашского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока все так же, как и много лет назад.
Здесь исследуют, как сократить затраты, увеличить урожайность и качество продукции. Строгий контроль ведется за появлением вредителей на хмеле. Основные – это паутинный клещ и хмелевая тля. Также в хозяйстве планомерно занимаются обновлением хмельников.

Ценное сырье в этом году предстоит убрать с площади 11,3 га. Пока хмель убран на 2,4 га, вес сухого хмеля составил 2,12 т. Уборка хмеля полностью механизирована. Но от ручного труда здесь тоже не отказываются.
На поле трудятся 10  человек, еще 18 обрабатывают собранные лозы в помещении. Там уже отделяют ветки, листья и, самое главное, шишки, которые отправляются сначала на сушку, а потом уже под пресс.
Завершить уборку хмеля в Цивильском районе планируют в конце сентября.



Цивильский район Чувашской Республики
 
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика