Сегодня Правительством Республики на очередном заседании Кабинета Министров принят ряд решений по дополнительной поддержке аграриев и жителей села.

Сельхозтоваропроизводителям предоставлена возможность продления срока пользования кредитами, полученными на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов, с 8 до 12 лет. Также до конца года им может предоставляться отсрочка платежей по погашению основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии, что срок такой отсрочки не превысит 1 года.

В рамках действующей с начала года программы льготного сельского ипотечного кредитования муниципальным служащим и главам сельских поселений предоставлена возможность оформления кредита со сниженной до 0,5 процента годовых ставкой.

Напомним, что по инициативе врио Главы Чуваши Олега Николаева приято решение о выделении из республиканского бюджета средств на дополнительное снижение процентной ставки следующим категориям граждан:

а) семьям, проживающим и работающим на селе, воспитывающим 3 и более детей до 0,1 процентов годовых;

б) гражданам, проживающим и работающим на селе в сфере агропромышленного комплекса, до 0,5 процентов годовых;

в) гражданам, проживающим и работающим на селе в социальной сфере, до 1 процента годовых;

г) гражданам, проживающим и работающим на селе в сфере потребительской или сельскохозяйственной кооперации, до 1 процента годовых;

д) гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса, до 1,5 процента годовых;

е) гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в социальной сфере, до 2 процентов годовых.