08 сентября 2020 года Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2020 года. Чувашская Республика в рейтинге по ПФО заняла 1 место, во всероссийском – 7. Ранее, по итогам весны 2020 года, республика находилась также на 7 месте по России.

В Чувашской Республике эффективно реализуются мероприятия в области охраны окружающей среды: региональные проекты «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращений с ТКО» национального проекта «Экология». В 2020 году в рамках программы «Оздоровление Волги» ведется строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары, коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков в п. Вурнары, работы по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «БОС» Минстроя Чувашии.

На территории Чувашской Республики выполняются мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов», целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Цель будет достигнута за счет реализации мероприятий сохранения лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Выращенный посадочный материал и объем подготовленной почвы позволили своевременно и в лучшие агротехнические сроки организовать посадку леса в лесном фонде республики. В первом полугодии созданы лесные культуры на площади 484,2 га (101% к запланированному объёму), проведено дополнение лесных культур на площади 650 га. Работы по лесовосстановлению продолжатся осенью текущего года. В целях обеспечения стандартным посадочным материалом произведён посев семян хвойных лесных растений в питомниках на площади 3,15 га.

Многое делается для охраны лесов от пожаров на территории республики, обеспечивается планомерное обновление парка лесопожарной техники и оборудования: в 2018 году за счет средств республиканского бюджета приобретено 27 единиц противопожарной техники и оборудования, а также 11 единиц лесопатрульной техники; в 2019 и 2020 году за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Чувашской Республике в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национально проекта «Экология» приобретено 43 единицы автотракторной техники и 20 единиц оборудования.

Отметим, что «Национальный экологический рейтинг» рассчитывается с 2007 года и регулярно, 4 раза в год, публикуется с 2008 года.