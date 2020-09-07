Начатая в 2019 году поддержка республики органам местного самоуправления по приобретению контейнеров продолжается.

В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 50,4 млн. рублей. В настоящее время практически всеми муниципальными образованиями завершены процедуры торгов. Осуществляется поставка контейнеров и их установка на площадки.

До ноября текущего года 18 муниципальными образованиями будет завершена поставка и установка более 5000 контейнеров, что позволит более качественно организовать работу по вывозу коммунальных отходов потребителю.