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Новости » До конца года в Чувашии будет установлено более 5000 евроконтейнеров

14:06 09 сентября 2020 г.

 

До конца года в Чувашии будет установлено более 5000 евроконтейнеров

Начатая в 2019 году поддержка республики органам местного самоуправления по приобретению контейнеров продолжается.

В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 50,4 млн. рублей. В настоящее время практически всеми муниципальными образованиями завершены процедуры торгов. Осуществляется поставка контейнеров и их установка на площадки.

До ноября текущего года 18 муниципальными образованиями будет завершена поставка и установка более 5000 контейнеров, что позволит более качественно организовать работу по вывозу коммунальных отходов потребителю.



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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