Чувашский национальный музей распахнул свои двери для посетителей после отмены ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первыми посетителями музея стали журналисты, которые увидели выставку Межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков».

Как рассказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, выставка начинается уже с улицы, где расположены витрины с экспонатами. В специально установленных крутящихся витринах с подсветкой – манекены в костюмах модельера Игоря Дадиани. «Это своего рода приглашение на выставку или предисловие к ней», - отметила Ирина Петровна.

В самом начале экспозиции гостей встречает уникальный обрядовый вышитый мужской халат – шупăр XVIII века, а также народные костюмы XIX, начала XX веков.

Роскошное платье императрицы из фильма «Гардемарины-4» от модельера Игоря Дадиани погружает в эпоху Екатерины II, когда чуваши вошли в состав Русского государства. В экспозиции представлены костюмы разных народов, в соседстве с которыми всегда проживали чуваши, – это мордва, марийцы, татары, русские и другие.

На выставке показаны не только старинные костюмы с уникальной вышивкой, но и современные платья художника-модельера Игоря Дадиани.

«Все, что представлено на выставке, сделано с любовью и наполнено человеческими теплом и заботой, - говорит Игорь Дадиани, - начиная с народных платьев, которые вышивали при лучине и заканчивая современными произведениями участников выставки». Сам Игорь Григорьевич использует в своих костюмах приемы народных промыслов: вышивку гладью, крестиком, золотое шитье, плетение, макраме и многое другое. Особенно ярко это выражено в коллекции «Барышня-крестьянка». Каждое платье модельера создается от полугода до трех лет, всего таких костюмов у Игоря Дадиани более 500.

Ирина Петровна считает, что все современные художники, так или иначе, опираются в своей работе на мотивы и философию народного костюма, используют темы и приемы народного творчества. «Традиционный костюм остается притягательным, неисчерпаемым источником вдохновения для художников всех жанров во все времена и эпохи», - отметила она.

Использует суваро-болгарские мотивы в изделиях из серебра и художник-ювелир Владислав Николаев, чьи работы также представлены в экспозиции. Среди современных изделий и платья из коллекции «Моя Чувашия» (автор — Н.Ф. Ильина), и костюм из коллекции «Вдохновение» (автор — Т.И. Петрова), и сценический костюм, выполненный для мюзикла «Нарспи», и другие авторские работы. Хорошо дополняют тему экспозиции работы художников Праски Витти, Алексея Николаева, Валентина Федорова и изделия фабрики «Паха тĕрĕ».

На первом этапе фестиваля яркой составной частью – доминантой экспозиции стали экспонаты выставки «Романтика революции. Агитационное советское прикладное искусство» из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, красноречиво свидетельствующие об эпохе становления Чувашской автономной области.

На данном этапе экспозиция дополнилась изделиями различных промыслов народов России из фондов Чувашского национального музея: керамика, береста, резьба по дереву, плетение из лозы и лыка, лоскутное шитье, вышивка, макраме, вязание и многое другое. А также дипломными работами студентов Чебоксарского художественного училища, представившими реконструкцию исторических женских костюмов, фотопортретами с арт-проектов студии «Ностальжи», на которых изображены девушки в национальных костюмах, и сладкими изделиями мастеров кондитерской «Планета», которые отражают фольклорную тематику и виртуозно сделаны из пищевых ингредиентов, используемых в кондитерском производстве.

Кульминацией фестиваля должен стать показ коллекции костюмов историка моды Александра Васильева в конце этого года. «Это будет настоящий бал-маскарад, - раскрыл секрет Игорь Дадиани, - мы устроим праздник, по которому все давно соскучились».

Напомним, что Межрегиональный фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков» приурочен к 100-летию образования Чувашской автономной области.