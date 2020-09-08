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Новости » Издан биобиблиографический указатель «Яковлев (Яккусен) Петр Яковлевич»

13:59 09 сентября 2020 г.

 

Издан биобиблиографический указатель «Яковлев (Яккусен) Петр Яковлевич»

Национальная библиотека Чувашской Республики к 70-летию поэта, языковеда, переводчика, кандидата филологических наук Петра Яковлевича Яковлева (Яккусен) подготовила научно-вспомогательное издание - биобиблиографический указатель, освещающий его многогранную деятельность.

Указатель содержит описания монографий, сборников научных трудов, литературно-художественных изданий и произведений Петра Яковлева, опубликованных в центральной и местной печати с 1967 г. по июль 2020 г. Библиографические записи сгруппированы по разделам: «Научные труды П.Я. Яковлева», «Литературное творчество», «Переводы», «Литература о жизни и творчестве», «Вспомогательные указатели».

Основными источниками выявления материалов послужили электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики, текущие и ретроспективные библиографические издания, внутрикнижные, прикнижные и пристатейные библиографические указатели и списки, справочные издания по теме.

Вступительные статьи к указателю подготовлены кандидатами филологических наук, научными сотрудниками Чувашского государственного института гуманитарных наук Е.П. Долговой и В.В. Никифоровой.

Издание предназначено для литературоведов, преподавателей и студентов и всех, кто интересуется жизнью и творчеством П.Я. Яковлева и чувашской литературой в целом.

Сотрудники библиотеки от всей души поздравляют ученого-литератора с юбилеем и благодарны за оказанную помощь в составлении указателя.



Национальная библиотека Чувашской Республики
 
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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