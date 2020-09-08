Национальная библиотека Чувашской Республики к 70-летию поэта, языковеда, переводчика, кандидата филологических наук Петра Яковлевича Яковлева (Яккусен) подготовила научно-вспомогательное издание - биобиблиографический указатель, освещающий его многогранную деятельность.

Указатель содержит описания монографий, сборников научных трудов, литературно-художественных изданий и произведений Петра Яковлева, опубликованных в центральной и местной печати с 1967 г. по июль 2020 г. Библиографические записи сгруппированы по разделам: «Научные труды П.Я. Яковлева», «Литературное творчество», «Переводы», «Литература о жизни и творчестве», «Вспомогательные указатели».

Основными источниками выявления материалов послужили электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики, текущие и ретроспективные библиографические издания, внутрикнижные, прикнижные и пристатейные библиографические указатели и списки, справочные издания по теме.

Вступительные статьи к указателю подготовлены кандидатами филологических наук, научными сотрудниками Чувашского государственного института гуманитарных наук Е.П. Долговой и В.В. Никифоровой.

Издание предназначено для литературоведов, преподавателей и студентов и всех, кто интересуется жизнью и творчеством П.Я. Яковлева и чувашской литературой в целом.

Сотрудники библиотеки от всей души поздравляют ученого-литератора с юбилеем и благодарны за оказанную помощь в составлении указателя.