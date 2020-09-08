С 14 по 27 сентября по всей России пройдет «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти занятие дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Новый урок разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка. Занятие состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно будет пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации: «Урок цифры» – полезные занятия, с помощью которых можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдаленных районов нашей страны. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний. Отрадно, что география уроков постоянно растет, ведь, помогая школьникам развивать цифровые навыки, уроки также знакомят детей и их родителей с профессиями будущего».

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: «Искусственный интеллект сегодня является одной из ключевых сквозных технологий. В скором будущем она освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу быть на порядок эффективней. Поэтому за программистов идет борьба, это самый востребованный кадровый ресурс. Такие проекты, как «Урок цифры», позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и сделать выбор в пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего времени».

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и АНО «Цифровая экономика». Партнерами проекта выступают крупнейшие технологические компании страны. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников.