Сегодня, 9 сентября, врио Главы Чувашии подписал Указ, которым учредил стипендии Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, выступающим на официальных международных спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды страны, на официальных межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях – за Чувашскую Республику.

Стипендия варьируется от 5500 до 25000 рублей в месяц и зависит от возрастной группы спортсмена и его вхождения в состав основной либо резервной сборной команды Российской Федерации по видам спорта.

Стипендии будут выплачивать ежемесячно начиная с 1 января 2021 года.

В течение двух месяцев Кабинет Министров разработает и утвердит Положение о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики. Там будут установлены критерии отбора для спортсменов в целях назначения им стипендий Главы Чувашской Республики, порядок и сроки выплат, основания для прекращения выплат.

Основным условием назначения стипендий будет являться включение спортсменов в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства спорта страны. При этом претендентами на получение стипендий будут являться спортсмены, представляющие на официальных спортивных соревнованиях Чувашскую Республику без параллельного зачета для других субъектов Российской Федерации.

К примеру, сейчас членами спортивных сборных команд Российской Федерации являются 202 спортсмена Чувашии. Из них 119 спортсменов представляют на официальных спортивных соревнованиях республику без параллельного зачета для других субъектов страны.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики