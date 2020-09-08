8 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев в Чебоксарской объединенной технической школе ДОСААФ России принял участие в совещании по патриотическому воспитанию.

Обсудили вопросы совершенствования военно-патриотической работы и подготовки молодежи основам военной службы.

Участники встречи отметили необходимость совершенствования учебных сборов старшеклассников. Далеко не все школы имеют для этого достаточную учебно-материальную базу.

Олег Николаев предложил сделать работу по патриотическому воспитанию молодежи в регионе системной. «Все, что вами наработано, что сегодня делаете, надо синхронизировать с процессом обучения в школах, прежде всего у старшеклассников», - подчеркнул он. Сегодня учебные сборы, патриотические мероприятия и акции юнармейцев носят несистемный характер, а занятия по основам военной подготовки проводятся не во всех школах.

По словам Олега Николаева, необходимо серьезно подумать над взаимодействием ДОСААФ, Минобразования Чувашии, кадетского движения республики и других общественных организаций, занимающихся формированием

патриотического сознания и готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. Для этого нужно объединить работу всех организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой, и создать Единый центр патриотического воспитания в республике.

«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Минобразования Чувашии должен стать объединяющим звеном и координатором всех патриотических клубов, а также координатором проведения всех мероприятий патриотической направленности», - заявил он.

Кроме того, Олег Николаев поддержал идею ввести единую картотеку воспитанников ДОСААФ. Информация из нее будет передаваться в военкоматы, когда молодые люди придут туда поступать на военную службу.

Руководитель региона также посетил выставки, развернутые в Чебоксарской объединенной технической школе ДОСААФ России, пообщался с курсантами-призывниками и подростками-юнгами морского спортивно-технического клуба «Юный патриот».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"