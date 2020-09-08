8 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев в сопровождении членов Правительства Чувашской Республики и журналистов совершил рабочую поездку в город Мариинский Посад на скоростном судне на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Новый водный транспорт, разработанный в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро им. Р.Е. Алексеева, планируют закупить в республику для организации пассажирских перевозок, в том числе туристического характера.

Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч. От Чебоксарского речного порта до пристани Мариинского Посада «Валдай» довез своих пассажиров менее чем за час, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС.

«Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать», – сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В Мариинском Посаде руководитель региона ознакомился с туристическим потенциалом города. Прибывших гостей встретил оркестр. На пристани врио Главы Чувашии презентовали логотип Мариинского Посада в виде монограммы из первых букв названия города. Новый бренд можно было увидеть и на сувенирной продукции.

На городской набережной туристы могут окунуться в атмосферу старинного купеческого провинциального городка. Здесь их ждут театрализованная программа и торговые ряды импровизированной ярмарки. Достопримечательностями являются ротонда с памятником императрицы Марии Александровны, музей купеческого и мещанского быта, а также исторические здания, представляющее архитектурную и градостроительную ценность.

Один из купеческих домов 1900 года постройки планируют в будущем отреставрировать и превратить в кафе или мини-гостиницу. За проект решил взяться руководитель Агентства территориального развития, член Общественной палаты Чувашской Республики Этнер Егоров. Он попросил врио Главы Чувашии поддержать начинание и оказать содействие в создании современного центра приёма гостей.

На протяжении последних трех лет Мариинский Посад речным транспортом ежегодно посещали более 6 тысяч туристов. Исключением стал 2020 год, когда город не принял ни одного теплохода, так как из-за пандемии движение пассажирских судов по Волге было приостановлено. В то же время в этом году Мариинский Посад стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проект – «Веков связующая нить» – предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Общая стоимость проекта – 69 млн рублей, из которых 50 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.

По решению врио Главы республики средства на подготовку проектной документации по новой набережной и причальной стенке в Мариинском Посаде выделят из республиканского бюджета. Отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев подчеркнул, что развитие инфраструктуры должно проходить комплексно. Только так можно повысить туристическую привлекательность и окупаемость вложенных инвестиций.

«Одна из важных наших задач – это развитие туризма в Чувашской Республике. В этой связи на ближайшее время запланировано достаточно много мероприятий. Это, прежде всего, актуализация тех маршрутов, которые есть, анализ объектов, их сбор в единый реестр и, конечно же, повышение привлекательности самих населённых пунктов – городов Козловки, Мариинский Посад, – отметил Олег Николаев. – Когда идет целенаправленная работа по изучению туристического потенциала населенных пунктов, появляется много идей. В течение времени они будут оформлены в виде конкретных поручений. В том числе Министерству культуры, Министерству экономического развития и имущественных отношений. Есть вопросы, которые требуют совместных действий Правительства Чувашской Республики и органов местного самоуправления. Самое главное, что через это взаимодействие есть возможность вовлечь сюда и бизнес».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"