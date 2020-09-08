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Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречи с населением и ознакомился со строительными работами

09:25 09 сентября 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречи с населением и ознакомился со строительными работами

Сегодня, 8 сентября 2020 г., глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов встретился с трудовыми коллективами строительной керамики «КЕТРА», МБДОУ «Детский сад «Колосок», с жителями улицы Механизаторов, также ознакомился со строительными работами в районе.

В ходе встреч Александр Кузнецов ознакомил с социально-экономическим развитием района. Подробно рассказал о дальнейших планах по благоустройству территории района и сельских населенных пунктов, реконструкции очистного сооружения, водонапорных башен, системы теплоснабжения и водоснабжения, строительстве автодорог в Юго-Западном микрорайоне, 17 автопарковок, футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, тротуаров, протяженностью более 6 км в селе Красноармейское. Также готовы проекты строительства стадиона по улице Чапаева, трехэтажного дома культуры на 300 мест и бассейна в с. Красноармейское.

На все вопросы граждане получили развернутые ответы, а проблемы требующие решения, зафиксированы и находятся на контроле администрации района. Администрация района принимает меры по их решению.

Так, на переходе между ул. Васильева и ул. Механизаторов в с. Красноармейское устанавливаются столбы для освещения. Недавно здесь был сделан пешеходный переход;

Для безопасности учеников строится тротуар к МБОУ «Красноармейская СОШ №2»;

В МБДОУ «ДЮСШ» происходит монтаж новых шведских стенок;

Около здания «Детский сад «Колосок» построена новая автопарковка. Жильцы близлежащих многоквартирных домов сами устанавливали плиты, администрация района и сельского поселения оказывали помощь с необходимыми материалами и техникой.

Решение выборов, поднимаемых населением, находится на постоянном личном контроле главы администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецова.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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