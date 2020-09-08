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Новости » Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов посетил Красноармейский район

09:24 09 сентября 2020 г.

 

Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов посетил Красноармейский район

8 сентября руководитель администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов в рамках рабочего визита посетил Красноармейский район. В ходе встречи Вячеслав Аркадьевич обсудил актуальные вопросы района с главой администрации района Александром Кузнецовым, главой Красноармейского района Валерием Петровым.

Далее в зале заседаний администрации района состоялась встреча с главами сельских поселений и руководителями структурных подразделений администрации района. Вячеслав Аркадьевич затронул вопросы социально-экономического развития республики, детально остановился на Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года, в том числе и Красноармейского района. Также обозначил задачи качественно и организационно провести выборы Главы Чувашской Республики и выборы в органы местного самоуправления на территории Красноармейского района.

В конце встречи руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов также подробно ответил на заданные вопросы.

 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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