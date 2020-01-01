Новости » Олег Николаев поздравил Минфин Чувашии со 100-летием

8 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в мероприятии, посвященном 100-летию создания финансовой системы Чувашской Республики.

Торжество состоялось во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Олег Николаев сердечно поздравил финансистов со знаменательной датой, поблагодарил их за высокий профессионализм.

Слова признательности он выразил ветеранам сферы. Особо отмечены Николай Смирнов, который руководил министерством 18 лет, а также Владимир Арефьев, который возглавлял ведомство на протяжении 5 лет.

«В год 100-летия Чувашской автономии, как и многие другие важные ведомства, Минфин республики отмечает вековой юбилей. Специалисты, которые трудились в финансовой сфере Чувашии, всегда грамотно справлялись с вызовами времени, находили эффективные пути решения сложных проблем развития народного хозяйства. Решая важные задачи, они исходили из чувства любви к Родине и всецелой преданности профессии. Поэтому все успешно получалось», - подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель региона отметил, что сейчас при переходе на новый технологический уклад и цифровизацию перед финансистами стоят не менее сложные вызовы, решение которых требует точных и глубинных знаний, взвешенного подхода к планированию и оперативных решений.

С теплыми словами поздравлений к коллегам обратился первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков. Он подчеркнул, что в период ограничений, связанных с коронавирусом, оперативные решения руководства Чувашии, поддержка федерального центра, слаженная и высококвалифицированная работа финансистов всех уровней обеспечили непрерывную работу системообразующих предприятий и организаций. Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Сегодня бюджет Чувашии сбалансирован и устойчив. Все принятые обязательства республикой выполняются в полном объеме: своевременно выплачивается заработная плата работникам бюджетной сферы и стипендии, предоставляются социальные выплаты и пособия населению, строятся садики и школы, больницы и дороги», - констатировал первый вице-премьер.

С видеопоздравлением обратился министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, который пожелал коллегам и дальше быть всегда на передовой. К поздравлениям также присоединились Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова и другие.

В торжественной обстановке лучшим работникам были вручены государственные и ведомственные награды, памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Наградили и победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"