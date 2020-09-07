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Новости » Tele2 поддерживает конкурс «Цифровая Чувашия»

10:45 08 сентября 2020 г.

 

Tele2 поддерживает конкурс «Цифровая Чувашия»

Tele2 стала одним из 5 партнеров конкурса «Цифровая Чувашия», объявленного Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики. Участниками творческого соревнования могут стать журналисты и блогеры, которые пишут и рассказывают о сфере высоких технологий в Чувашии.

Компания поддержала номинацию «Цифровая трансформация». В ней раскрывается взаимосвязь между инновациями и ростом качества жизни людей. Победитель и призеры получат ценные подарки от Tele2. Всего учреждены четыре основные и две специальные номинации. Каждая отражает аспекты современного цифрового образа жизни, раскрывает сферу IT-технологий, телекоммуникаций или безопасности в интернете.

Работы на конкурс принимаются до 31 октября, имена лучших авторов станут известны не позднее 20 ноября.

Александр Медюков, директор филиала Tele2 в Чувашии и Марий Эл:

«Вклад журналистов и блогеров в повышение цифровой грамотности современного общества сложно переоценить. Понятные, качественные материалы в СМИ про цифровые сервисы, новые технологии и развитие отрасли формируют объективное восприятие этой темы у жителей республики. Понимая высокую значимость конкурса «Цифровая Чувашия», организованного Мининформполитики Чувашии, Tele2 уже не первый год выступает партнером этого мероприятия. Компания активно внедряет новые разработки и использует современные технологии в своей работе, чтобы обеспечивать население качественной связью и быстрым мобильным интернетом».

Подробнее о конкурсе >>>



По материалам Tele2

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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