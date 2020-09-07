Книга Чувашского книжного издательства победила во Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». Финал творческого состязания прошел в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки. Финалистом конкурса стало издание Владимира Степанова «Удивительные животные Чувашии. Чăваш Енри тĕлĕнтермĕш чĕрчунсем», увидевшее свет в Чувашском книжном издательстве в 2019 году.

В этом году на суд жюри поступило более 100 книг от 52 российских издательств и издающих организаций, выпускающих литературу региональной и краеведческой тематики.

В 2020 году материалы конкурсантов принимались по следующим номинациям: «Мой край», «Образ Родины», «Увлекательное краеведение», «Люди нашего края», «Дело мастера боится», «Этот день мы приближали как могли». Издание из Чувашии было отмечено в номинации «Увлекательное краеведение». Здесь жюри оценивало познавательную и обучающую литературу (кроме учебников) в области краеведения для детей и юношества. Церемония награждения победителей конкурса состоялась на Московской международной книжной ярмарке в Центральном выставочном зале «Манеж».

Книга Владимира Степанова рассказывает о 10 удивительных животных, обитающих в Чувашии, об их образе жизни и повадках. Среди них – болотная черепаха, выхухоль, гадюка, медведка, медянка, рыжая вечерница и др.

«Среди животных нет злых и добрых, они живут, подчиняясь природным инстинктам и рефлексам. Каждый вид животных и растений уникален и неповторим. И помните, без животных и растений наша планета обречена на гибель», ‒ отмечает автор.

Научно-популярное издание адресовано детям среднего школьного возраста. Книга подготовлена на русском и чувашском языках.