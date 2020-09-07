7 сентября в Москве подписано cоглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Документ скрепили подписями врио Главы Чувашии Олег Николаев и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Документ предусматривает партнерство между федеральным ведомством и правительством республики на 4 года. В числе приоритетных направлений сотрудничества – реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Особое внимание будет уделено работе по приобщению населения к регулярным занятиям физической культурой, популяризации массового спорта и совершенствованию спортивной инфраструктуры, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», а также кадровой работе в отрасли.

Еще одной позицией сотрудничества станет развитие науки и научных исследований в области физической культуры и спорта. Речь идет об экспериментальной и инновационной работе и практическом внедрении результатов научных исследований в области физической культуры и спорта.

Соглашение также предусматривает цифровое взаимодействие сторон на основе единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт».

Олег Матицын отметил отлаженное сотрудничество в развитии спорта между федеральным спортивным ведомством и республикой. Глава ведомства выразил уверенность, что подписанное сегодня соглашение позволит углубить начатую работу. «Очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий», - сказал Министр спорта России.

«Мы провели инвентаризацию всего того, что сейчас имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через это – по развитию спорта высших достижений и достижение показателей, на которые нас ориентирует Президент страны по вовлеченности людей в здоровый образ жизни», – отметил Олег Николаев.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено строительству конкретных физкультурных объектов. Сейчас мощности действующих в Чебоксарах стадионов не позволяют удовлетворить потребности жителей в массовых занятиях спортом в полном объеме. Эту проблему поможет решить реконструкция стадиона «Волга», который из-за неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется уже более 20 лет. Также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» и строительство футбольного манежа при Спортивной школе по футболу Минспорта Чувашии.

Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров отметил, что стадион «Волга» после обновления станет современным спортивным центром, приспособленным для использования маломобильными группами населения.

А после строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в центре «Росинка» спортсмены, в том числе члены сборных команд, смогут тренироваться там круглогодично.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"