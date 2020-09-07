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Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречи с населением и в трудовых коллективах

10:36 08 сентября 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречи с населением и в трудовых коллективах

Сегодня, 7 сентября 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов встретился со старостами населенных пунктов и главами сельских поселений, продавцами Красноармейского райпо, с трудовыми коллективами Красноармейская СОШ №2 и дополнительного офиса Сбербанка, также с жителями улицы Гурия Степанова села Красноармейское.

В ходе встреч Александр Николаевич проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года. В этот период в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей.

Также Александр Николаевич рассказал о проводимых работах в районе. Это строительство тротуаров к социально значимым объектам в районе и населенных пунктах, автодорог, автопарковок, футбольного поля с искусственным покрытием.

Глава администрации района Александр Николаевич отметил, что готовы проекты строительства бассейна, дома культуры на 300 мест, стадиона по улице Чапаева в с. Красноармейское. Кроме этого за этот период проведут реконструкцию системы газоснабжения с. Красноармейское, котельных в образовательных и культурных учреждениях, очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией, водонапорных башен. 

В конце встреч Александр Кузнецов ответил на все заданные вопросы.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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