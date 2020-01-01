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Новости » Амбулаторно-поликлиническая помощь в Госпитале для ветеранов войн оказывается в полном объеме

09:01 08 сентября 2020 г.

В поликлинике Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн возобновлён приём пациентов для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, а также начал функционировать дневной стационар при амбулаторно-поликлиническом учреждении.

Работа поликлиники Госпиталя организована с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. На входе в здание для дезинфекции рук используется бесконтактный (сенсорный) дозатор для антисептиков. Далее медицинский сотрудник измеряет посетителям температуру тела бесконтактным термометром.

Для соблюдения социального дистанционирования размещены элементы напольной разметки, а также использованы знаки для обозначения дистанции 1,5 метра.

Напоминаем, что прием специалистов поликлиники Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн ведется только по предварительной записи по номеру телефона регистратуры 45-05-45.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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