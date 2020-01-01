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Новости » В Чувашии идет вакцинация детей и беременных против гриппа

08:58 08 сентября 2020 г.

 

На сегодня в Чувашии от сезонного гриппа привито около 19 тыс. детей и более 360 беременных.

В этом году для иммунизации против гриппа используется отечественная инактивированная вакцина «Совигрипп». Препарат создан специально для детского населения и беременных женщин. Он не содержит консервант, не вызывает побочных реакций. В вакцине нет живого вируса, поэтому заболеть после вакцинации невозможно.

«Совигрипп» вызывает формирование высокого уровня иммунитета против гриппа. Защитный эффект наступает через 2-3 недели и сохраняется до 12 месяцев.

Эпидемический сезон 2020-2021 года является необычным, так как сохраняется неблагоприятная эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции. Есть риск заболевания детей COVID-19 + грипп, что, безусловно, отразится на тяжести течения заболевания.

В Чувашию уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп», 84 478 доз для детей и 159 209 доз для взрослых. Вакцина распределена между больницами. Вторая партия ожидается во второй декаде сентября.

Взрослые могут привиться в поликлинике по месту жительства. Также работают выездные прививочные бригады.

Вакцинация детей проводится в организованных коллективах по месту пребывания ребенка: в медицинских кабинетах дошкольных и средних образовательных организаций, а также в средних специальных образовательных организациях. Прививку также можно сделать в прививочных кабинетах детских поликлиник и в Республиканском центре семейной вакцинации Городской детской клинической больницы.

Приглашаем всех на вакцинацию!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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