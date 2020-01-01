Новости » Бывший председатель и бухгалтер сельскохозяйственного кооператива осуждены за присвоение и растрату чужого имущества с использованием служебного положения

Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего председателя СХПК «Гигант» и бухгалтера данного кооператива.

Судом бывший председатель признан виновным в совершении подстрекательства бухгалтера указанного кооператива к растрате, т.е. хищению чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения (ч.4 ст. 33 - ч.3 ст. 160 УК РФ- 4 эпизода), а сама бухгалтер признана виновной в том, что при подстрекательстве своего руководителя совершила растраты, т.е. хищения чужого имущества, вверенного ей, с использованием служебного положения ( ч.3 ст.160 УК РФ- 4 эпизода).

Кроме того, бывший председатель СХПК признан виновным в совершении двух мошенничеств, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения и в крупном размере ( ч.3 ст. 159 УК РФ - 2 эпизода), и в одном мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (ч.1 ст. 159 УК РФ).

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что бывший председатель и бухгалтер путем обмана и злоупотребления доверием граждан, кредитных кооперативов и банковской организации, являясь должностными лицами, похитили их денежные средства на общую сумму более 1200000(один миллион двести тыс.) рублей, причинив тем самым гражданам и кредитным организациям материальный ущерб на указанную сумму.

Суд, по совокупности преступлений бывшему председателю СХПК назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.

Бухгалтеру СХПК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А.Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"