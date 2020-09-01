Новости » Чувашские аграрии планируют побить рекорд урожая 1992 года

Вопросы хода уборочных работ и заготовки кормов были обсуждены 7 сентября на еженедельном совещании руководителей органов власти республики под председательством исполняющего обязанности Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Михаила Ноздрякова.

Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, чувашские аграрии ведут все полевые работы в плановом режиме. На данный момент завершается уборка зерновых в Яльчикском районе, где убрано 99,5% площади зерновых и зернобобовых культур и Шемуршинском районе. Всего намолочено более 836 тысяч тонн зерна, при урожайности 31,7 центнера с одного га.

В лидеры здесь вышли Яльчикский (более 80 тысяч тонн), Канашский (около 67 тысяч тонн) и Цивильский районы (около 66 тысяч тонн).

«Показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур близки к рекордному 1992 году, когда было собрано около 1 млн тонн зерна, при этом стоит отметить, что площадь зерновых и зернобобовых культур в текущем году меньше уровня 1992 года на 88 тысяч га. Урожайность текущего года рекордная за всю историю агропромышленного комплекса Чувашской Республики» — подчеркнул Сергей Артамонов, при этом отметив, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составляет 290,2 тысяч га, что на 20 тысяч га больше, чем в прошлом году.

«Благодаря хорошей подготовке к уборочным работам, благоприятным погодным условиям и технической модернизации темп жатвы значительно опережает показатель прошлого года», — добавил он.

Отметим, что сейчас аграриям Чувашии доступны 5 механизмов господдержки на обновление парка сельхозтехники. К примеру, по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева 40% фактических затрат на приобретение техники отечественного производства субсидируется из бюджета. Таким же льготным способом можно приобрести технику в лизинг и произведенную в странах Таможенного союза.

Всего, по словам Сергея Артамонова на данный момент приобретена 441 единица сельхозтехники, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.