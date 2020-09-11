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Новости » Олег Николаев: жителей необходимо вовлекать в контроль за реализацией проектов в муниципалитетах

13:49 07 сентября 2020 г.

Олег Николаев: жителей необходимо вовлекать в контроль за реализацией проектов в муниципалитетах

В рамках рабочей поездки в Шумерлю 6 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с активом города и главами сельских поселений Шумерлинского района. В частности, они поговорили об участии жителей в контроле над реализацией проектов.

В ходе беседы речь зашла о подготовке проектно-сметной документации. Руководитель региона напомнил, что с 2021 года все объекты, которые входят в национальные проекты, федеральную и республиканскую адресные инвестиционные программы, будет полностью проектировать, строить и сопровождать Минстрой Чувашии. При этом на органы местного самоуправления будут возложены функции контроля за организацией строительного процесса и работой подрядчиков.

«Ваша задача – обеспечить контроль, притом, как административный, так и общественный. Народ должен быть вовлечен в реализацию проектов. Если они участвуют, то они понимают, что и как делается. Если они видят, что три доски уносят – пусть сигнализируют. Это тоже важно. Когда люди понимают, что это для них делается, они вовлекаются в процесс, и мы получаем хороших помощников», — подчеркнул Олег Николаев. Так же активно, по его словам, должны будут работать депутаты районных собраний и сельских поселений.

Фото: cap.ru

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