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Новости » Олег Николаев: «Поддержку одаренных детей мы организуем на принципиально новом уровне»

13:46 07 сентября 2020 г.

Олег Николаев: «Поддержку одаренных детей мы организуем на принципиально новом уровне»

Такое заявление врио Главы Чувашии сделал 6 сентября после посещения детской школы искусств №1 в Шумерле. Олег Николаев пообщался с преподавателями и учениками, побывал на репетициях и оценил творческий потенциал учреждения для развития талантов одаренных детей.

Фото: cap.ru

Как рассказала директор школы Ольга Суркова, в школе обучается 388 человек. Там есть театральное, художественное и музыкальное отделения. В этом году по госпрограмме «Развитие культуры и туризма» в учреждении провели капитальный ремонт, закупили новые музыкальные инструменты и интерактивные доски.

Фото: cap.ru

Воспитанники школы достойно представляют родной город на различных конкурсах, становятся лауреатами, занимают призовые места. Олег Николаев похвалил работу учреждения и подчеркнул, что в работе с одаренными и талантливыми детьми будут внедряться системные подходы.

«У нас получилось так, что в плане искусства утрачено именно начальное звено: есть училище культуры, есть институт культуры. А вот школьная среда пока еще достаточно разрознена», — отметил врио Главы Чувашии.

По его словам, одной из опорных площадок должен стать центр одаренных детей и молодежи «Эткер». Важная роль отводится также Чувашскому государственному институту культуры и искусств, который на днях подписал соглашение о сотрудничестве с Краснодарским государственным институтом культуры. Олег Николаев также напомнил о достигнутой договорённости с Московской консерваторией о проведении мастер-классов в Чувашии.

«Когда такого рода события будут происходить, мы будем с удовольствием привлекать и вас – педагогов, учащихся школ искусств муниципального уровня с тем, чтобы вы увидели компетенции, как сейчас принято говорить, которыми обладают ведущие специалисты искусства Российской Федерации, могли задать вопросы и получить ответы», – отметил руководитель региона в беседе с педагогами школы.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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