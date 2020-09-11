Новости » Олег Николаев взял ситуацию с ремонтом в школе №6 г. Шумерли под личный контроль

Дело в том, что к началу учебного года в школе не успели завершить ремонт пищеблока, который был запланирован в рамках капитальной реконструкции здания образовательного учреждения с износом более 50%. 6 сентября в рамках рабочей поездки в Шумерлю врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил школу №6.

В настоящее время там отремонтирована мягкая кровля, система отопления, водопровод, канализация, произведена замена старых окон на пластиковые стеклопакеты.

4 августа на сумму сэкономленных средств был заключён второй контракт на ремонт пищеблока. Однако, при выполнении работ, строители столкнулись с трудностями, которые повлияли на увеличение сроков. Так, были обнаружены дефекты стяжки, которые препятствовали дальнейшей укладке плитки. Было принято решение демонтировать старую и сделать новую стяжку. При чем, эти работы не были предусмотрены сметой, и подрядчик выполнил их за свой счет.

Кроме того, при выполнении работ по демонтажу стяжки произошло самопроизвольное обрушение гипсовой перегородки.

«Сроки были сжатые, и мы немного в них не уместились. Поэтому сейчас ремонт столовой еще продолжается. Начальные классы с 1 по 4 учатся в других образовательных учреждения города, а учащиеся 5–11 классов находятся на дистанционном обучении. Родители пошли нам навстречу», – рассказала руководителю региона директор школы Светлана Сазонова.

По словам подрядчика, сейчас работа на объекте организована в две смены, поэтому на выполнение оставшихся работ понадобиться чуть больше недели. К 14 сентября объект планируется полностью завершить. Притом уже во вторник пищеблок обещают сдать под монтаж нового оборудования.

«Задержка произошла по достаточно объективным причинам, потому что, к сожалению, на объекте произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого были приостановлены строительно-монтажные работы. На сегодняшний день есть четкое видение выполнения этих работ, и ближайшая неделя станет завершающей для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию и начать учебный процесс. Договорились, что к концу следующей недели комиссия соберется здесь еще раз и оценит качество выполнения работ. И с понедельника, с 14 сентября, старшие классы, как минимум, начнут здесь обучаться», – рассказал Олег Николаев журналистам.

Ранее мы писали о том, что из-за сорванных сроков ремонта в школе должности лишился глава районной администрации.

Фото: cap.ru