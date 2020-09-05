Сегодня, 5 сентября, стадион «Олимпийский» вновь собрал любителей легкой атлетики со всей республики. Одними из первых после долгого перерыва в связи с коронавирусом здесь выступили участники легендарной 82-ой эстафеты газеты «Советская Чувашия».

В этом году день проведения фестиваля спорта прессы памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева совпал с 91-ой годовщиной со дня рождения великого земляка. «Этот традиционный спортивный праздник, который проводится в начале осени, любят все жители Чувашии. Так совпало, что в этом году он проводится в день рождения нашего прославленного земляка Андрияна Николаева. Всех нас поздравляю с этим событием. Желаю всем здоровья, добра и побед!» - сказал руководитель региона Олег Николаев, приветствуя участников эстафеты.

Генеральный директор–главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев поблагодарил за личную поддержку врио Главы Чувашии, Минспорт Чувашии, Мининформполитики Чувашии, а также команду редакции за организацию праздника в рекордно короткие сроки. Отметим, что ограничения на проведение тренировочных мероприятий на открытом воздухе были сняты лишь пару недель назад.

Эстафета стартовала с традиционного VIP-забега. Дистанцию в 400 метров преодолели руководители органов государственной власти, депутаты Госсовета Чувашии, Государственной Думы России, именитые спортсмены, главы администраций районов и городов. В составе первых лиц республики пробежала и исполняющая обязанности министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Екатерина Грабко.

Коррективы в проведение праздника с более чем 80-летней историей внесла сложившаяся эпидемиологическая ситуация. Организаторы предусмотрели соблюдение всех необходимых санитарных правил. Впервые эстафета прошла без привычной поддержки болельщиков с трибун, в торжественном построении участвовало по одному представителю от команды. Были отменены состязания среди семейных команд, спортсменов до 18 лет и старше 65-ти.

Соревнования прошли в шести группах, в том числе среди команд органов госвласти, средств массовой информации, ветеранов спорта. Заявки на участие подали порядка 50 команд.

Представителям СМИ предстояло одолеть дистанцию «4 на 100 метров». Лучшими спринтерами 2020 года стали журналисты издательского дома «Хыпар». «Обычно мне приходится бегать вдоль дорожки с фотоаппаратом, но в этом году я ощутил все эмоции спортсмена на себе. Очень волновался, сегодня начал тренироваться с семи утра. Вдвойне приятно, что благодаря нашей команде выдалась возможность встать на первую ступеньку пьедестала», - поделился своими эмоциями фотокорреспондент Василий Кузьмин. Второе место среди СМИ досталось хозяевам соревнования – газете «Советская Чувашия», бронзу завоевала дружная команда Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Специальный приз «Кубок Саши», утвержденный «Советской Чувашией» в 2017 году для участников журналистских забегов, достался коллективу ГТРК «Чувашия». Высокую награду коллегам из телерадиокомпании вручил спортивный корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Владимир Нардин.

Команда Мининформполитики Чувашии выступила в группе республиканских органов власти. Министерство на беговой дорожке достойно представили Николай Андреев, Вадим Ярасов, Николай Егоров, Екатерина Герасимова и Виктория Цыганова. Ребята показали настоящий командный дух и волю к победе.

Напомним, что первый старт легкоатлетического пробега состоялся 25 сентября 1932 года на Красной площади в Чебоксарах. С тех пор спортивное состязание прерывалось только во время Великой Отечественной войны.