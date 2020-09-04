4 сентября врио Главы Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики».

В соответствии с документом разрешается деятельность архивов и музеев, но при условии соблюдения там социального дистанцирования не менее 1,5 метра.

В театрах и концертных залах разрешается проведение репетиций без участия зрителей и при соблюдении социальной дистанции.

Также возобновляется полноценная работа детских садов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики